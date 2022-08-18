Під завалами гуртожитку Харкова можуть бути до 5 людей: пошуки тривають
російські окупанти щодня гатять по Харкову. Загарбники обстріляли гуртожитки у різних районах міста. Рятувальник досі продовжуть витягати людей з-під завалів.
Уже повідомляли про трьох загиблих, серед них і дитина, та майже два десятки поранених у Слобідському районі міста. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко.
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За її словами, усього в лікарнях Харкова було приблизно 30 поранених, декого уже відпустили додому. Однак є люди у важкому стані, оскільки одне крило у будівлі повністю зруйноване.
Мешканка зруйнованого вибухом будинку розповіла, що від її під'їзду нічого не залишилось. Її сусіди вимушені були вибиратись через вікно, оскільки завалило входи та виходи.
П'ятеро сусідів у нас було в під'їзді. Одна жінка в лікарні лежить з поламаною ногою разом з її мамою. А так, ми живі поки,
– зі сльозами на очах розповіла Людмила.
Крім цього, кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян уночі 17 серпня по гуртожитку у Харкові зросла до 7 людей – триповерхівка практично повністю зруйнована. Під завалами може бути ще від 2 до 5 людей.
День жалоби
Завтра, 19 серпня, у міськраді Харкові, а також у Краснограді заявили про день жалоби за усіма загиблими від рук росіян.
Загалом в області за минулу добу, через вечірній та ранкові "прильоти", на жаль, загинуло 12 людей.
Окупанти вранці обстріляли Харків
- Вдосвіта 18 серпня російські загарбники обстріляли Харків. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Холодногірський. Вибухів було не менше п'яти.
- У Холодногірському районі внаслідок атаки спалахнула адмінбудівля. За даними ДСНС, будинок вже почав обвалюватися. А біля нього палає Біля нього горить приблизно 1,5 десятка машин.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару виникла не одна, а декілька пожеж. Станом на 10 ранку було відомо про 3 жертв та 18 поранених. Зокрема, в Слобідському районі постраждали діти.
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