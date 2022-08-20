росіяни вночі обстріляли Харків та область: поцілили і інфраструктурні об'єкти

Вночі 20 серпня окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є руйнування інфраструктури.

Близько 1:00 у Слобідський район Харкова прилетіли 2 ракети. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок удару пошкоджено будівлю, але обійшлось без постраждалих.

Обстріли області

Також вночі росіяни завдали ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах Харківського та Чугуївського районів. Масштаби руйнувань ще уточнюють.

Минулої доби загарбники обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Вони пошкодили приватні будинки, господарчі споруди. В Харківському районі – дачний кооператив.

Поранили 5 цивільних, їх забрали до лікарень.

У Харкові госпіталізували 35-річного чоловіка.

У Богодухівському районі поранили 62-річну жінку. У Харківському – двоє чоловіків 59 і 66 років.

На Харківщині – запеклі бої

На лінії зіткнення йдуть запеклі бої. Окупанти намагались прорвати нашу оборону в районі Борщової, але під вогнем наших захисників відступиди з втратами.

У районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч та відійшли.

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