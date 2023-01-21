Окупанти вдарили по Харківщині та обстріляли багатоповерхівку в Бахмуті: є жертви

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Донеччини та Харківщини. Упродовж останньої доби ворог завдав смертоносних ударів.

Ворог обстріляв громади Харківщини

Так, на Харківщині під обстрілами опинились прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти,

– зазначив Синєгубов.

За його словами, найбільше постраждало місто Вовчанськ Чугуївського району. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років.

Також поранено жінку 45 років та 7-річну дівчинку, їх госпіталізовано.

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото Харківська прокуратура

Вчора росіяни теж обстрілювали Харківщину: знову ж таки у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Він наразі госпіталізований, його стан оцінюють, як середньої важкості.

А у селі Ківшарівка Куп'янського району поранення отримав чоловік 27 років.

Ворог безжально обстрілює житлові масиви:

Генеральна прокуратура розпочала провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії Росії та зібрали речові докази.

У Бахмуті є жертви внаслідок обстрілу багатоповерхівки

Напередодні ввечері росіяни обстріляли Курахове – поцілили у 2 приватні будинки та торговий павільйон, пошкодили 6 багатоповерхівок. В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок місто зазнало 4 обстрілів з Градів. Про таки ворога по мирному населенню повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку у Бахмуті росіяни поцілили в багатоповерхівку – вбили 2 людей, поранили – 3,

– повідомив Кириленко.

За даними в ОВА під атако. були ще два селища: у Нью-Йорку пошкоджено 3 будинки. Костянтинівку окупанти двічі атакували ракетами — пошкоджено дитсадок та коледж. Постійні обстріли тривають у Парасковіївці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку, за даними Донецької ОВА, пошкоджено багатоповерхівку у Лимані та 3 приватні будинки у Дробишевому. Тривають обстріли Торського і Зарічного, а також Сіверська.

Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили 4.

Наслідки ворожого обстрілу Донеччини/ Фото ОВА

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. У відомстві підтвердили, що внаслідок потужних атак по житлових кварталах загинули троє містян віком від 49 до 58 років та ще троє отримали множинні осколкові поранення.