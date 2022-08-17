Окупанти всю ніч гатили по Нікопольському і Криворізькому районах з "Градів": є руйнування

росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину вночі. Цього разу вони атакували Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". Є руйнування внаслідок обстрілів.

Нікопольський район росіяни обстріляли сильніше. Його атакувати тричі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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росіяни атакували два райони на Дніпропетровщині

Протягом ночі 16 серпня ворог здійснив 8 пострілів зі ствольної артилерії по місту Нікополь. Голова Нікополької РВА Євген Євтушенко розповів деталі.

За його словами, росіяни близько другої години ночі випустили 40 реактивних боєприпасів з реактивних систем залпового вогню по селу Придніпровське. Як наслідок, пошкоджено шість приватних будинків, одну господарчу споруду, два автомобілі та два газопроводи.

Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського та Криворізького районів / Фото Валентина Резніченка та Євгена Євтушенка

Валентин Резніченко розповідає, що російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу. Внаслідок обстрілів там утворилися вирви.

По Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Він атакував Широківську громаду. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих. В інших районах області на цю хвилину спокійно.

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