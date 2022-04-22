Росіяни обстріляли низку міст на Луганщині: постраждали цивільні

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни завдали удару снарядами по 7 будинках, що поранило 4 людей.

Згідно з інформацією, минулої доби 21 квітня російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини.

Важливо З Донецької області евакуювалися майже три чверті населення

Які території були під вогнем:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Попасна,

Рубіжне,

Гірська громада.

"Ми маємо 2 частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, 2 – в Лисичанську, ще 3 – в інших громадах області", – повідомив Сергій Гайдай.

Дивіться світлини наслідків обстрілів:

Він додав, що зазнали поранень 4 жителі Луганщини. Також відомо про 3 співробітників групи швидкого реагування обласної національної поліції, які отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.

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