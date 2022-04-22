Росіяни обстріляли низку міст на Луганщині: постраждали цивільні
22 квітня 2022 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни завдали удару снарядами по 7 будинках, що поранило 4 людей.
Згідно з інформацією, минулої доби 21 квітня російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини.
Важливо З Донецької області евакуювалися майже три чверті населення
Які території були під вогнем:
- Сєвєродонецьк,
- Лисичанськ,
- Попасна,
- Рубіжне,
- Гірська громада.
"Ми маємо 2 частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, 2 – в Лисичанську, ще 3 – в інших громадах області", – повідомив Сергій Гайдай.
Дивіться світлини наслідків обстрілів:
Він додав, що зазнали поранень 4 жителі Луганщини. Також відомо про 3 співробітників групи швидкого реагування обласної національної поліції, які отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.
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