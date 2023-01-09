Вибухова хвиля дійшла до Миколаєва: росіяни потужним вогнем накрили Очаків – є поранені

Російські військові 9 січня потужно атакували Очаківську громаду. Окупанти били з різних типів озброєння, унаслідок чого є багато постраждалих та руйнувань.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни атакували Очаківську громаду з артилерії та РСЗВ. Крім того, по Очакову окупанти вдарили двома крилатими ракетами.

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Відомо про 8 поранених

Люди були дуже занепокоєні, що вибухова хвиля дійшла до Миколаєва по воді,

– сказав він.

Кім розповів, що внаслідок атаки росіян постраждало багато інфраструктури та цивільних об'єктів. Зокрема, адміністративні будівлі, лікарні, приватний сектор тощо.

Станом на 16:52 Кім в соцмережах інформував про 8 поранених, з яких трьох привезли на лікування у Миколаїв. Згодом він уточнив, що поранені продовжують поступати.

Начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет повідомляв про 8 поранених і пошкодження близько 50 об'єктів. На щастя, вдалося уникнути жертв.

Росія атакувала морську інфраструктуру Очакова

В ОК "Південь" розповіли, що росіяни обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова. Унаслідок обстрілу ворожими реактивними системами залпового вогню, спричинено руйнування кількох адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по Очакову. За його інформацією, пошкоджено понад 100 будинків. Тимошенко також опублікував світлини з наслідками атаки ворога.

Наслідки обстрілу Очакова / Фото із телеграму Кирила Тимошенка