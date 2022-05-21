Росіяни обстріляли понад 40 міст і сіл на Донбасі: щонайменше 7 загиблих, є поранені

Російські загабники упродовж 21 травня обстріляли понад 40 міст та сіл на Донеччині та Луганщині. Відомо про щонайменше 7 загиблих.

Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що ворог застосовує бойову авіацію, а також – реактивні системи залпового вогню. Окрім того, загарбники гатили зі ствольної артилерії великих калібрів, танків та мінометів різних систем.

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Російські окупанти завдали ракетно-бомбових ударів по мирних житлових кварталах, а також – цивільних об'єктах інфраструктури.

Окупанти обстріляли більше як 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об'єктів,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок дій окупантів постраждали:

13 житлових будинків;

4 заводи;

науково-виробничий заклад;

інститут іноземних мов;

залізнична станція;

музична школа;

дві пожежно-рятувальні частини;

ділянка газопроводу;

високовольтна лінія електромереж;

цвинтар;

низку господарських та складських приміщень.

Лише на Донеччині загинули щонайменше 7 цивільних людей. Окрім того, відомо про 7 постраждалих. Даних по Луганській області наразі немає.

Українські герої відбили 9 атак

Упродовж 21 травня українські захисники та захисниці ООС відбили 9 атак російських окупантів. За даними Угруповання Об'єднаних сил, на 4 локаціях наразі триваються бої з загарбниками.

Українські захисники та захисниці завдали ворогу значних втрат. Вдалося знищити:

5 танків;

4 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

2 ворожих автомобілі.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат. Мовиться про тип "Орлан-10".

ЗСУ знищили техніку окупантів, яка гатила по Сєвєродонецьку

Станом на 21 травня російські окупанти зосередилися на Східному напрямку. Ворог намагається захопити Сєвєродонецьк. Українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю.

Герої оперативно знищили ворожу техніку, яка зруйнувала місцевий міст та гатила по Сєвєродонецьку. Новину повідомив Сергій Гайдай – очільник Луганської ОВА.

"Швидко кара прийшла! Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк", – написав Гайдай.

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