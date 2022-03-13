Росіяни обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами

Місто Попасна в Луганській області зазнала моторошного удару російської орди. Його атакували забороненими на міжнародному рівні фосфорними боєприпасами.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Він же опублікував у фейсбуці фото та відео страшної події.

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Попасна зазнала моторошного удару російської орди

Окупаційні війська Росії на Луганщині в районі міста Попасна застосовували фосфорні боєприпаси.

Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, спотворююча сила,

– написав про це представник патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel. Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі. Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", – емоційно прокоментував поліцейський.



Атака фосфорними боєприпасами на Попасну / Фото з фейсбука Білошицького

А ось відео з Попасної, яке опублікував Олексій Білошицький:

Коротко про фосфорні боєприпаси: у чому небезпека

Brennende Zwiebel – "Палаючий купол" – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси.

Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів Цельсія.

Одне влучання може знищити кілька сотень квадратних метрів території.

Людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або й смерть.

Небезпека йде не тільки від вогню, а й від продуктів горіння, вдихання яких знищує легені.

Зброя, яка містить білий фосфор, за міжнародними угодами заборонена до застосування.

Це відео повинен побачити кожен у світі: "Європо, ти думаєш, це тебе не стосується?"