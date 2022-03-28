Росіяни обстріляли позиції Закарпатського легіону касетними системами: більшість полетіло у села

Реактивна артилерія окупанта обстріляла позиції 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади касетними системами залпового вогню.

Проте більшість снарядів уразили місцевість, де розташовані мирні населені пункти, що знаходяться далеко за лінією вогню.

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Особливість касетних боєприпасів

Касетні боєприпаси (авіабомби, ракети, артилерійські чи реактивні снаряди) – особливі засоби ураження, які містять всередині однотипні бойові елементи. Зокрема міни вповільненої дії, які розкидаються в повітрі над великою територією.

Касетні боєприпаси небезпечні після закінчення воєн / фото Міністерства оборони

Такі боєприпаси тривалий час можуть знаходитися в землі й бути небезпечними ще довго після припинення бойових дій. Після закінчення воєн саме від касетних боєприпасів гине значна кількість мирного населення, особливо діти.

Бійці інженерно-саперного батальйону 128 бригади вже почали розміновувати місцевість, уражену касетними бойовими елементами російської артилерії.

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