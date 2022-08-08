росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині: загинула жінка, яка їхала на велосипеді

Окупанти ледь не щодня обстрілюють зі своєї території прикордонні регіони України. Під час чергових обстрілів Сумщини загинула жінка.

Через обстріл Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження. Вбивство мирної мешканки розслідують за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

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Жінка їхала на велосипеді

Близько 11:20 8 серпня російські окупанти відкрили вогонь по селі Катеринівка Шосткинського району. Унаслідок цього загинула жінка, яка їхала на велосипеді – вона отримала осколкове поранення в шию.

На місці трагедії працюють правоохоронці та експерти й проводять необхідні слідчі дії.



Унаслідок обстрілу Сумщини загинула жінка / Фото Офісу генпрокурора

Попередні обстріли Сумщини

5 серпня під вогнем окупантів опинився Шосткинський район Сумської області. Унаслідок атаки зазнав поранень 52-річний чоловік, який потрапив до лікарні. Окрім того, окупанти пошкодили електромережу. Як наслідок – без світла залишилося 71 домогосподарство району

7 серпня окупанти знову відкрили вогонь. Близько 13:00 росіяни обстріляли околиці села Павлівка Білопільської громади. Унаслідок 10 "прильотів" пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор та лінію електропередач. Вже після 17:00 росіяни били з артилерії по околицях села Піски, Буринської громади. Окрім цього, з 18:00 було 16 "прильотів" з артилерії по околиці Уланового, Есманської громади.

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