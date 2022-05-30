Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини артснарядами, начиненими флешетами

Російські окупанти зранку 30 травня гатили зі своє території по Сумській області. Вони застосували артилерійські снаряди, начинені флешетами.

Флешети знаходили у тілах вбитих на Київщині

Росіяни тричі відкривали вогонь зі свого села Тьоткіно. Вогонь вели по Шосткинському районі Сумської області.

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Сталеві стрижні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно місцевих мешканців.

. Флешети – це гострі цвяхоподібні снаряди з опереним хвостом для стабілізації польоту. Їх використовували під час Першої світової війни.

Такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких російська армія вбила в Бучі та Ірпені у Київській області.

Дивіться відео обстрілів Сумської області:

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький також розповів, що територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами.

Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей,

– зазначив чиновник.



Окупанти обстріляли Сумщину касетними снарядами / Фото з телеграму Дмитра Живицького



Ця зброя є забороненою міжнародним правом / Фото з телеграму Дмитра Живицького



Уламки російського снаряда на Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Росіяни гатили по прикордонню вночі

Російські окупанти не дають прикордонним містам та селам Сумської області ні дня спокою. Уночі проти 30 травня вони стріляли по регіону з різної зброї:

2 ракети запустили по Хотінській громаді Сумського району;

6 разів з території Росії відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню;

10 обстрілів здійснили з самохідних артилерійських установок по території Білопільської громади;

8 пострілів здійснили з міномета по Середино-Будській громаді Шосткинського району.

На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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