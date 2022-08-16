Знову Салтівка, – Терехов повідомив про пожежу на місці "прильоту"

російські окупанти 16 серпня вкотре обстріляли Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Терехов розповів деталі обстрілу Харкова вдень 16 серпня. Уночі місто пережило один з наймасованіших ракетних ударів, а вже через певний час місцеві жителі знову почули сповіщення про повітряну тривогу.

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Терехов розповів, що окупанти обстріляли гаражний кооператив. Також ворог зруйнував декілька приватних гаражів. Мер додав, що також постраждала транспортна інфраструктура міста.

Про постраждалих, як і раніше, інформації немає. Сподіваюся, всі люди цілі та неушкоджені,

– заявив Терехов.

Деталі від Харківської прокуратури

Пресслужба Харківської прокуратури повідомила, що вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. Його відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За попередніми даними, окупанти били з РСЗВ "Торнадо" з напрямку Липців. Загарбники пошкодили трамвайне депо.

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Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно відкладати всі справи та йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги.

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