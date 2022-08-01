росіяни обстріляли Салтівський район Харкова: поранено людину, що стояла на автобусній зупинці

Окупанти атакували Салтівський район у Харкові. Вони поранили людину, яка чекала на автобус на зупинці.

В Обласному центрі екстреної медичної допомоги попередньо повідомили, що внаслідок обстрілу є 2 постраждалих. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зранку 1 серпня.

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Харків атакували зранку

Місцеві жителі повідомляють, що росіяни атакували Салтівку нещодавно під ранок. Близько 7 години про це почали писати в соцмережах.

Тим часом Олег Синєгубов вже підтвердив удари по Салтівському району. Він закликав людей перебувати в укриттях максимально.

Увага, харків'яни: окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях!

– написав Синєгубов.

Поранено людину, яка чекала на автобус

Згодом мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в Салтівський район було кілька "прильотів". росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту. Як наслідок, поранено 1 людину, її забрала швидка.

У дворі багатоповерхівки також поранено людину та пошкоджено автомобілі.



росіяни атакували Салтівку / Фото з телеграму Ігоря Терехова



Ворожі обстріли Салтівки зранку 1 серпня / Фото з телеграму Ігоря Терехова

Вибухи чули ще вночі

Вибухи чули як жителі Харкова, так і області. У телеграм-каналах повідомляли, що були "прильоти" в район Мерефи. Також писали, що росіяни запустили близько 7 ракет з бєлгородської області.

У мережі опублікували відео, як одна ракета яскраво спалахнула в небі ще над територією росії. Але офіційної інформації про це ще немає.

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