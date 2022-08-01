росіяни обстріляли Салтівський район Харкова: поранено людину, що стояла на автобусній зупинці
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Окупанти атакували Салтівський район у Харкові. Вони поранили людину, яка чекала на автобус на зупинці.
В Обласному центрі екстреної медичної допомоги попередньо повідомили, що внаслідок обстрілу є 2 постраждалих. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зранку 1 серпня.
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Харків атакували зранку
Місцеві жителі повідомляють, що росіяни атакували Салтівку нещодавно під ранок. Близько 7 години про це почали писати в соцмережах.
Тим часом Олег Синєгубов вже підтвердив удари по Салтівському району. Він закликав людей перебувати в укриттях максимально.
Увага, харків'яни: окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях!
– написав Синєгубов.
Поранено людину, яка чекала на автобус
Згодом мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в Салтівський район було кілька "прильотів". росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту. Як наслідок, поранено 1 людину, її забрала швидка.
У дворі багатоповерхівки також поранено людину та пошкоджено автомобілі.
росіяни атакували Салтівку / Фото з телеграму Ігоря Терехова
Ворожі обстріли Салтівки зранку 1 серпня / Фото з телеграму Ігоря Терехова
Вибухи чули ще вночі
Вибухи чули як жителі Харкова, так і області. У телеграм-каналах повідомляли, що були "прильоти" в район Мерефи. Також писали, що росіяни запустили близько 7 ракет з бєлгородської області.
У мережі опублікували відео, як одна ракета яскраво спалахнула в небі ще над територією росії. Але офіційної інформації про це ще немає.
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