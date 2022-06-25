Росіяни обстріляли селище Десна, на Житомирщині ОВА також застерегла про вибухи

Російські окупанти знову ракетами атакували селище Десна, що на Чернігівщині. "Прильоти" сталися під час всеукраїнської тривоги.

Відповідну інформацію повідомив глава Чернігівської ОВА. Про це він написав орієнтовно о 04:46 25 червня.

Зауважте На кордоні біля Чернігівщини ворог утримує до 3 БТГр: для наступу цього замало

Росіяни обстріляли селище Десна

Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом,

– сказав очільник ОВА.

В'ячеслав Чаус також закликав людей не публікувати фото та відео "прильотів".

Варто пригадати, що тривога по всій Україні почалась орієнтовно о 03:20 і тривала десь до 05:05. Людей закликати перебувати в укриттях до відбою.

Окрім цього, на жаль, про вибухи повідомили люди в 5 областях. Зокрема на:

Львівщині;

Тернопільщині;

Житомирщині;

Київщині;

а також Харківщині.

Варто пригадати, що такі звуки може бути чутно й під час роботи системи протиповітряної оборони.

На Житомирщині вибухи чули декілька разів

У Житомирській ОВА орієнтовно о 04:30 повідомили про вибухи. Людей закликали не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.

"Намагайтесь перебувати у безпечному місці до закінчення тривоги та не нехтуйте попередженнями", – закликали в ОВА.

Через дві хвилини після відбою у Житомирі орієнтовно о 05:05 знову повідомили про вибухи. Людей закликали пройти в укриття.

І втретє, орієнтовно о 05:43 25 червня, пролунали звуки вибухів.

"Нагадуємо, що відбою повітряної тривоги не було, тому заради безпеки треба залишатися в укриттях", – мовиться у повідомленні.

Коротко про останні обстріли в Україні

Дивіться також – вороги знову атакували Одещину, та ППО збила 2 ракети ворога: відео