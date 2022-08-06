росіяни обстріляли Сумщину понад 60 разів за добу: пошкодили електромережу і будинок

росіяни 5 серпня обстріляли Сумщину. Ворог вдарив по Шосткинському району й влучив у житловий будинок.

Упродовж дня 5 серпня російські загарбники продовжували відкривати вогонь. Зокрема, ворог двічі обстріляв ЗАЕС. Володимир Зеленський вже назвав це актом терору й закликав увести санкції проти усієї атомної галузі росії.

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Деталі про обстріл Сумщини

Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – розповів деталі про обстріли області. Окупанти у Шосткинському районі поранили 52-річного чоловіка. Наразі він перебуває у лікарні. Деталей про стан постраждалого наразі не розкривають.

Окрім того, окупанти пошкодили електромережу. Як наслідок – без світла залишилося 71 домогосподарство району. За словами Живицького, аварійні служби вже розпочали роботу. Найближчим часом світло в оселях місцевих жителів має з'явитися.

Загалом за день, ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад. Усього понад 60 прильотів,

– заявив Живицький.

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Окупанти обстріляли Миколаїв

російські окупанти 5 серпня обстріляли Корабельний район Миколаєва. Відомо про щонайменше 22 постраждалих (серед них – підліток). На жаль, одна людина загинула.

Під час обстрілу постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Спалахнули пожежі.

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