Росіяни обстріляли цивільних на Запоріжжі: є поранені дорослі та діти

Російські загарбники обстріляли два легкових автомобілі з цивільними, які евакуювалися гуманітарним коридором на Запоріжжі. Унаслідок цинічного нападу 6 людей отримали поранення. Серед них – діти.

Про ворожий обстріл у населеному пункті Малинівка, що на Запоріжжі, повідомили самі постраждалі українці. Вони намагалися виїхати із тимчасово окупованої території погодженим гумкоридором, але це не зупинило рашистів.

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Росіяни відкрили вогонь по цивільних після блокпоста

"Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки, на ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село", – поділилася деталями трагедії постраждала мешканка Малинівки.

Унаслідок підступного обстрілу поранення отримали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік. Допомогу постраждалим надали військові медики запорізької тероборони.

Вони також евакуювали поранених. Дорослих доставили у лікарню селища Покровського, там їхній стан стабілізували. Діток – терміново відправили до Запорізької обласної дитячої лікарні.

У нашій лікарні дітям, які постраждали найбільше, стабілізували основні життєві показники. Їх підключили до систем штучної вентиляції легень та відправили до Запоріжжя. Сподіваємося з малечою все буде добре,

– повідомив головний лікар Покровської багатопрофільної лікарні Володимир Коломойцев.

Рашисти обстріляли мирних українців на Запоріжжі / Фото Командування південного угрупування військ

При цьому російські окупанти брехливо звинуватили у своєму черговому злочині українських військових. Постраждалі натомість повністю спростували цю пропагандистську дезінформацію.

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