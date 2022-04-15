Росіяни обстріляли Василівку на Запоріжжі: одна людина загинула, ще 5 – постраждали
15 квітня 2022 , 12:16Читать новость на русском
Місто Василівка, що на Запоріжжі, постраждало від обстрілів російських окупантів. Унаслідок вогню, який вели окупанти, загинула одна людина.
Через обстріли пошкоджено декілька жилих будинків
У Запорізькій ОВА повідомили, що окупанти завдали артилерійського обстрілу по місту Василівка. Ймовірно, росіяни вели вогонь зі своїх позицій у Михайлівці та Орлянському.
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Унаслідок російського обстрілу одна людина загинула. Ще п'ятеро – отримали поранення.
Повідомляється, що через обстріли пошкоджено декілька жилих будинків у центрі міста й так званий приватний сектор "колхозка".
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