Росіяни обстріляли житловий сектор у Дергачах: 3 людей загинули, 7 – поранені

Російські загарбники продовжують атакувати Харківщину, зокрема Дергачі. Там внаслідок обстрілів за добу загинули 3 людей, ще 7 отримали поранення.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що бойові операції росіян в області завершуються невдачами. Тому вони вдаються до тиску на мирне населення.

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Росіяни атакували Дергачі

За добу 3 квітня загарбники завдали 17 ударів по районах Салтівки, П'ятихаток, Дергачів. Внаслідок обстрілу житлового сектору Деграчів загинули 3 людей. Крім того, ще 7 отримали поранення.

А через атаки по Слобідському районі Харкова 7 людей загинули, 34 – отримали поранення. Серед потерпілих є діти, 3 з них – у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних Сил повідомили, що в районі Барвінкового на Харківщині ворог проводить розвідку. Також він намагається відновити міст через Сіверський Донець поблизу Ізюма.

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