Перепрошую, треба вшиватися, – журналісти і волонтери потрапили під обстріл Росії на Херсонщині

Знімальна група ВВС разом з волонтерами потрапила під артилерійський обстріл у Херсонській області. Окупанти відкрили вогонь по журналістах і волонтерах, коли ті доставляли гуманітарну допомогу.

Команда BBC вирушила на визволену Херсонщину з волонтерами із Марганця Сергієм Старостином і Володимиром Строганом. На межі Дніпропетровської і Херсонської областей волонтери зробили зупинку, щоб одягнути бронежилети. Як пишуть кореспонденти BBC, обабіч дороги нерозірвані касетні снаряди, вибух одного з яких може вбити всю колону.

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За журналістами та волонтерами полював ворожий дрон

Перед тим, як вирушити, волонтери телефонували в села, щоб дізнатися яка там ситуація. Виявилося, що окупанти відкрили вогонь, тому волонтери взяли курс на Милове.

Але вже за пів години ми чуємо віддалені вибухи за дорогою,

– йдеться у повідомленні.

У Миловому на волонтерів чекали декілька десятків людей, які обступили мікроавтобуси тісним колом і розбирали допомогу. Мешканці села розповіли, що це перша допомога за три тижні.

Розмову кореспондентів та місцевих жителів, як пише BBC, перебили волонтери. Вони почули "вихід" з російських позицій і були впевнені, що окупанти працюють по них.

Менше ніж за хвилину ми чуємо вибух. Сергій (Старостин – 24 Канал) оцінює, що "прилетіло" за декілька сотень метрів. Тепер у нас є секунди, щоб заховатися в укритті. Селяни, які розбирають гуманітарку, зойкають і зітхають, але не зупиняються,

– йдеться у повідомленні.

Частина волонтерів почала швидко розвантажувати мікроавтобуси, а частина – сховалася біля стіни будинку.

"Костянтин (Титаренко – 24 Канал), який лежить під стіною поруч, зі сміхом і нецензурщиною додає: "Я перепрошую, але треба вшиватися звідси". І майже одразу лунає ще один вибух – тепер іще ближче", – йдеться у репортажі BBC.

Коли журналісти та волонтери почали тікати із села, то чули ще два вибухи позаду. Волонтери навіть зафіксували дрон, але на швидкості журналістам не вдалося його роздивитися.

Через обстріли з російських позицій команди вирішили розділитися. Знімальна група взяла курс подалі від Дніпра, за яким стоїть російська армія, а волонтери продовжили свою місію.

Згідно із Женевською конвенцією, обстріл цивільних є воєнним злочином.