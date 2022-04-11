Росіяни обстріляли Золочів на Харківщині: зруйнована заправка, ферма і житлові будинки

Російські загарбники 10 квітня обстріляли селище Золочів, що на Харківщині. Ворог повністю зруйнував автозаправну станцію, пошкоджень зазнала ферма та житлові будинки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни.

Читайте також Окупанти хочуть найближчими днями відновити наступ на Харківщині, – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли селище Золочів

За інформацією слідства, 10 квітня, приблизно о 13:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Золочів Богодухівського району.

Внаслідок атаки пошкоджені низка будівель, житлових будинків, автомобілів. Руйнувань також зазнали підприємство та фермерське господарство. Повністю зруйнована автозаправна станція.

Крім того, 4 людини отримали поранення.

У зв'язку з цим українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у ніч на 11 квітня росіяни 66 разів обстріляли область. Окупанти гатили зі "Смерчів", "Градів" і танків.

Зверніть увагу – Жданов про те, чи є загроза нападу на Харків і Київ: дивіться відео