Через обстріли росіян за тиждень на Харківщині загинули 30 людей

Росіяни не припиняють обстрілювати житлові райони Харківщини. Лише за тиждень від обстрілів окупантів загинули 30 мирних жителів регіону.

Сьогодні внаслідок обстрілів Кутузівки поранення зазнала 81-річна жінка. Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив, що росіяни вчиняють військовий тероризм.

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Синєгубов нагадав, що протягом останнього тижня ворог завдавав ракетних ударів по Харкову. Під постійним вогнем опинились Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

Яка ситуація на фронті

Попри обстріли окупантів, ЗСУ тримають свої позиції. Глава ОВА подякував 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова. Бійці провели успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки.

Також Синєгубов розповів про успіхи на Ізюмському напрямку. Там знищили черговий російський склад з боєприпасами.

Крім того, 4 липня з тимчасово окупованих територій Харківщини вдалось евакуювати 860 людей.

Підла тактика обстрілів росіян

Останніми днями окупанти обстрілюють Харків на світанку. Вогонь відкривають близько 4 ранку, хоча до цього обстріли були близько 23:00. В ОВА наголосили, що росіяни свідомо б'ють по цивільних об'єктах вранці. Цю підлу тактику використовують, аби залякати людей.

Зокрема, 4 липня росіяни запустили 2 ракети по гімназії. На щастя, там нікого не було, тому обійшлося без жертв та поранених.

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