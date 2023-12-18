Не безлюдний острів: як живе та працює Херсон в умовах постійних обстрілів

Російські військові продовжують нещадно гатити по Херсону та прилеглих населених пунктах. Найбільше страждають прибережні села та міста, зокрема Бериславського району.

Тривога в області може зовсім не вщухати, бо росіяни обстрілюють територію з різних спектрів озброєння. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що з серпня – вересня за звуками змінилися типи зброї, яку застосовують окупанти.

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Однак, за словами журналістки, не змінилося одне – російські загарбники б'ють буквально по одних і тих самих населених пунктах. Таке враження, що ворог завдає удару туди, куди зміг дотягнутися. Здебільшого росіяни обстрілюють саме цивільних: житлові квартали, лікарні та навчальні заклади.

За рік системних обстрілів люди навчилися визначати за звуком, коли треба ховатися. На щастя, люди це вміють робити. У нас навички виживання стали такими, що потім після перемоги зможемо навчати та викладати,

– зауважила журналістка з Херсона.

Яка ситуація з укриттями

Вірлич наголосила, що в Херсонській області продовжують облаштовувати сховища. Втім, херсонці навчилися жити без укриттів через постійні обстріли. Крім того, складно живій людині цілий рік сидіти в укритті.

Найпростіші бомбосховища почали облаштовувати після деокупації правобережної Херсонщини, коли почалися рясні атаки.

Сказати, що укриттів достатньо трохи неправильно. Обстріли йдуть 24/7. Якщо на початку обстрілів були в основному швидко зведенні сховища, які захищали лише від уламків, то сьогодні потроху облаштовують інші типи укриттів,

– підкреслила Євгенія Вірлич.

По-перше, їх на всіх не вистачає, що цілком природно. Ніхто до 24 лютого 2022 року не задумувався про облаштування бомбосховищ, хоча війна триває з 2014 року.

По-друге, також мають суттєвий вплив "непрозорі" закупівлі, які здійснюють для укриттів. Вже було кілька скандалів, які гальмують виконання робіт.

По-третє, проблема, з якою стикаються в інших громадах України – немає відповідальних за укриття. Часто сховища бувають закритими під час тривог, а знайти винуватця дуже складно. Кожний такий випадок – ризик втрати людське життя.

Яка ситуація з інфраструктурою

Євгенія Вірлич розповіла, що інфраструктура на Херсонщині здебільшого працює – є зв'язок, світло та подекуди тепло. Утім, в громадах Бериславського району значні проблеми.

Наприклад, у херсонському районі Острів дуже великі проблеми з поданням тепла та води. Ці негаразди не вирішуються, тому що постійно йдуть обстріли. Тактично полагодили, дали світло та воду, потім знову обстріли й немає води і тепла,

– підкреслила журналістка.

У других районах Херсона інакші проблеми: десь перебило газову трубу, десь вдарили по електричній підстанції. Всі проблеми вирішуються точково на місцях влучань росіян.

У приватних секторах люди самостійно встановлюють котли для опалення свердловини з водою.

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