Росіяни обстрілюють Рубіжне та Сєвєродонецьк: загорілись 12 будинків
16 березня 2022 , 10:09Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Вночі російські військові продовжили обстрілювати Рубіжне та Сєвєродонецьк. У результаті зайнялись багато будинків.
Внаслідок влучання снарядів у Рубіжному загорілися 12 будинків. На жаль, одна людина загинула.
Важливо У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків: є постраждалі
У Сєвєродонецьку пожежі виникли у сімох будинках. До речі, обстріли там не вщухають з 12 березня. Окупанти гатять по школах, квартирах, гуртожитках.
Може зацікавити – Черговий російський літак збили поблизу Харкова: