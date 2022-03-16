Росіяни обстрілюють Рубіжне та Сєвєродонецьк: загорілись 12 будинків

Вночі російські військові продовжили обстрілювати Рубіжне та Сєвєродонецьк. У результаті зайнялись багато будинків.

Внаслідок влучання снарядів у Рубіжному загорілися 12 будинків. На жаль, одна людина загинула.

Важливо У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків: є постраждалі

У Сєвєродонецьку пожежі виникли у сімох будинках. До речі, обстріли там не вщухають з 12 березня. Окупанти гатять по школах, квартирах, гуртожитках.

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