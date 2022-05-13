Росіяни на окупованих територіях пропонують людям гроші за свідчення проти України

Російські загарбники продовжують терор місцевих мешканців на окупованих територіях. Також вони дають "компенсацію" за свідчення проти України

Гроші за брехню про бійців в Маріуполі

В розвідці зазначили, шо росіяни всіляко залякують людей та проводять фільтрацію місцевих мешканців на окупованих територій. В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів російські окупанти намагаються підкупити людей, вони пропонують людям гроші за зруйноване житло в обмін на згоду брехати про українських захисників в Маріуполі.

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Хімічна зброя в Бердянську

В Бердянську російські окупанти тероризують місцевих мешканців повітряними тривогами. Їх вмикають, змушують всіх мешканців зачинити двері і вікна та не виходити з будинків. Таким чином російські загарбники переконують місцеве населення, що Збройні Сили України планують застосувати в місті хімічну зброю.

Група катів та вбивць на окупованих територіях

В тимчасово окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ, офіцери "міністерства держбезпеки ДНР" і представники ПВК "Ліга" (колишня «Вагнер»). Їхня мета – знайти колаборантів, які захочуть працювати у "спецслужбах ДНР". Також вони проводять фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих українців.

Вони вже встигли вбити та закатувати близько 50 осіб мирного населення. Також вони викрали Близько 120 мешканців Херсона, поки їхня доля та місцеперебування невідоме.

12 травня ця група катів прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану "мобілізацію" серед ув'язнених осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.

Попри смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях,

– наголосили в розвідці.

Раніше голова Генерального управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що на території Росії почали проводити приховану мобілізацію. Наша розвідка вже має підтвердження цієї інформації, яка раніше не раз фігурувала в матеріалах ЗМІ як прогноз.