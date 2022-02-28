Росіяни в окупованому Бердянську бояться просити їжу від місцевих: думають, що отруять
28 лютого 2022 , 12:40Читать новость на русском
Джерело:"Останній блокпост"
В окупованому Бердянську солдати бояться просити їжу від місцевих жителів. Окупанти думають, що перед тим її отруять.
До речі, атмосфера у Бердянську – бойова. Люди виходять на вулиці, скандуючи Слава Україні, Смерть ворогам та Путін – ху*ло.
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Як захопили Бердянськ
Нагадаємо, що росіянам наразі вдалось тимчасово окупувати Бердянськ. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що там не було наших військових. Місто захопило російське угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь.