Ворог окупував Нове на Донеччині, просунувся в Часовому Яру й не тільки: оновлена мапа DeepState
- Росіяни окупували селище Нове в Донецькій області та просунулися в Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки.
- Аналітики DeepState оновили свою мапу бойових дій у ніч на 15 травня.
Росіяни окупували селище Нове в Донецькій області. Також просунулися в районі ще 3 населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація на фронті сьогодні: мапа DeepState
У ніч на 15 травня аналітики оновили свою мапу бойових дій.
Ворог окупував Нове, а також просунувся у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки,
– зазначили в DeepState.
Зауважимо, селище Нове входить до Лиманської територіальної громади Донецької області.
Росіяни окупували Нове: дивіться на карті
Агресор просунувся в Часовому Яру: дивіться на карті
Окупанти мали певні успіхи в Малинівці. Це село Гродівської громади Покровського району Донецької області. Відстань до Покровська становить близько 20 кілометрів.
Просування ворога в Малинівці: дивіться на карті
Також росіяни просунулися біля Нової Полтавки. Це село Іллінівської громади Краматорського району Донецької області. До райцентру – близько 28 кілометрів.
Окупанти мали успіхи біля Нової Полтавки: дивіться на карті