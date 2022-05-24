Росіяни окупували Світлодарськ, у ньому залишаються 10 тисяч людей, – Кириленко

Зранку 24 травня російські загарбники увійшли до Світлодарську, що у Донецькій області. Наші ЗСУ були змушені відступити для перегрупування сил.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі журналістам "Донбас.Реалії", передає 24 канал.

Важливо Росіяни намагалися знищити дамбу на Вуглегірській ТЕС, аби звинуватити в цьому Україну

Кириленко наголосив, що вихід наших військ – це вимушене перегрупування. Це було логічно і правильно, щоб зберегти особовий склад і надалі не лише утримувати ворога, але й мати змогу надали розчищати територію.

Це виняткове перегрупування та правильне, логічне рішення, щоб зберегти життя. Я розумію, де на карті розташовані наші ЗСУ. І я можу сказати, що це не відступ,

– підкреслив він.

Також, за словами голови Донецької ОВА, у Світлодарську залишилося понад 10 тисяч мешканців. Виїхало лише приблизно 30%.

Вихід зі Світлодарську – стратегія маневрової оборони

Як пояснив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, ніякої "зради" у відступі наших ЗСУ зі Світлодарська та Миронівського немає. Андрусів наголосив, що Збройні Сили України використовують маневровну оборону. Це означає, що наші бійці не тримаються за конкретні населені пункти, а прагнуть завдавати ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил.

"Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не мають стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради", – зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що ситуація на Донбасі зараз важка, але не критична.

Окупанти захопили Світлодарськ

Вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська, що у Донецькій області, та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації. Цю інформацію журналістам підтвердив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко. Вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

Жителі повідомили, що великої присутності окупантів не бачать – ходять невеликі групи по 5 людей. 23 травня росіяни захопили сусіднє селище Миронівський.

На окупованих територіях українці погрожують окупантам: дивіться відео