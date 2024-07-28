Російських пропагандистів вигнали з Олімпіади в Парижі

Зараз Париж приймає вже 33-ті літні Олімпійські ігри. Однак пропагандистських журналістів з Росії туди не пустили.

Про це бідкаються пропагандистські російські ЗМІ, передає 24 Канал. Однак попри спроби України та решти цивілізованого світу не допустити представників Росії на Олімпіаду 2024 через війну, спортсмени країни-агресорки виступають там, хоч і під нейтральним прапором.

Дивіться також Не залишила шансів суперниці: Світоліна з розгромної перемоги розпочала виступ на Олімпіаді-2024

Журналістів з Росії вигнали з Олімпіади

У Росії скаржаться, що щонайменше чотирьох журналістів пропагандистського ЗМІ позбавили виданих раніше акредитацій на Олімпійські ігри 2024, які наразі тривають у Парижі.

Оргкомітет Олімпійських ігор у Парижі при позбавленні акредитацій журналістів послався на якесь рішення французької влади,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в отриманому кореспондентами документі нібито немає жодних подробиць. Росіяни бідкаються, що там є лише міститься посилання на статтю Кодексу внутрішньої безпеки Франції.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет наклав санкції на російських спортсменів через війну в Україні. Організація не допустила команди з країни-терористки до Олімпіади-2024. Натомість індивідуальним атлетам дозволили виступити на Іграх за умови нейтральності.