"Росіяни отримають болючу відповідь": у СБУ відреагували на атаку Росії

Росія 4 вересня завдала удару по будівлі Центрального управління СБУ в Києві. Ворожий дрон цілеспрямовано скерували у кабінет керівника Олександра Поклада, однак він не постраждав.

Водночас у Службі безпеки відреагували на атаку.

Що відомо про удар по СБУ?

У Службі безпеки зазначили, що пошкоджену внаслідок атаки будівлю обов'язково відновлять. Водночас там наголосили, що Росія отримає відповідь на цей удар.

Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів,

– заявили у пресслужбі СБУ.

Там також наголосили, що спроба завдати удару по керівнику Служби не змінила її роботи.

Нагадаємо, російський удар вдень 4 вересня був спрямований по будівлі Центрального управління Служби безпеки України в Києві. За словами президента Володимира Зеленського, ворожий дрон цілеспрямовано летів у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада, однак на момент атаки його там не було. Він не постраждав, а на місці одразу почали працювати екстрені служби.

Внаслідок удару також постраждала розташована неподалік територія заповідника "Софія Київська". Зокрема, у будинку Консисторії XVIII століття вибило вікна, хоча інші об'єкти заповідника не зазнали пошкоджень. Людей серед постраждалих на території Софії Київської немає, оскільки вони встигли сховатися.

Україна закликає міжнародних партнерів однозначно засудити дії Росії та посилити тиск на Кремль. Крім того, Сибіга закликав ЮНЕСКО рішучіше реагувати на російські атаки та активізувати зусилля для захисту української спадщини.

Водночас президент доручив керівнику Служби підготувати відповідь на російський удар.