"Наступу не буде": Світан сказав, навіщо Росія розгортає сили на території Каховської ГЕС

Росія нарощує присутність у районі колишнього Каховського водосховища, перекидаючи туди підрозділи безпілотників і спецпризначенців. Однак це не свідчить про підготовку масштабного наступу на Херсонщині, а має іншу мету.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що окупанти посилюють цей напрямок, аби зміцнити оборону своїх позицій і збільшити тиск на українські сили за допомогою дронів.

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Як росіяни хочуть убезпечити свій фланг

За словами Романа Світана, підрозділи, які розгортають на території колишнього Каховського водосховища, виконуватимуть бойові завдання, однак не мовиться про підготовку великої наступальної операції. Наразі Росія лише готується до наступного етапу своєї військової кампанії, а основні резерви, ймовірно, будуть залучені не раніше серпня – вересня 2026 року.

Росіяни вже, в принципі, не планують серйозних наступальних операцій ні на Херсонському, ні навіть на західній частині Запорізького фронту,

– зазначив Світан.

Це пов'язано з тим, що українські сили змогли порушити логістику окупантів на півдні.

Військовий експерт про плани Росії на фронті: відео

Однак окупанти намагаються посилити контроль над цією територією, розгортаючи операторів безпілотників, засоби повітряної розвідки та спеціальні підрозділи. Це дає їм змогу ефективніше атакувати українські позиції та стримувати можливі контрдії Сил оборони.

Важливо! Росіяни не досягли значних успіхів на фронті протягом 2 – 3 липня, попри спроби штурмів. Українські сили успішно стримують бронетехніку ворога, використовуючи дрони на Слов'янському напрямку та проводять контратаки на Харківщині. Всупереч заявам Кремля про окупацію Костянтинівки, у місті зафіксовано лише поодинокі ворожі групи, а ситуація залишається під контролем ЗСУ.

Військовий експерт пояснив, що дно колишнього Каховського водосховища нині густо заросло деревами та чагарниками.

Там (росіянам – 24 Канал) можна розгорнути досить непогану діяльність під прикриттям "зеленки", пов'язану, припустимо, з управлінням тими ж безпілотниками,

– пояснив Роман Світан.

На його думку, росіяни також побоюються можливих дій українських військ на лівому березі Дніпра, зокрема в районі Василівки, Енергодара та нижче за течією від Каховки. Саме тому вони зміцнюють цей напрямок, але без перекидання великої кількості техніки та сил.

Все тому, що головні наступальні зусилля Росії, ймовірно, і надалі будуть зосереджені на Донецькому напрямку та на ділянках фронту від Гуляйполя до Куп'янська.

Що відбувається на Донецькому напрямку: карта