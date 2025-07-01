Окупанти масово перекидають техніку із Запорізького напрямку
- Російські війська масово перекидають техніку із Запорізького напрямку в бік Маріуполя, Таганрога та Ростова.
- Припускають, що це може бути формуванням підкріплення для сил на Сумщині через несприятливу ситуацію для наступу.
- На відео зафіксували 20 вантажівок з Росгвардією та мікроавтобуси з російськими військовими, а у складі сил різні підрозділи, включаючи кавказців.
На окупованій частині Запоріжжі зафіксували велике відведення російських сил. Припускають, що Росія прагне сформувати підкріплення для своїх сил на Сумщині.
Колони з російськими окупантами поик що покинули територію України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрющенко Time.
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Росіяни перекидають сили із Запорізького напрямку
За словами Петра Андрющенка, російські вантажівки з живою силою масово рушили до Маріуполя, а далі в Таганрог та Ростов.
На відео зафіксували 20 вантажівок з Росгвардією, а також мікроавтобуси "Газель" з російськими військовими.
Скоріш за все, у Таганрозі ці сили пересіли на залізницю.
Окупанти перекидають техніку із Запорізької області / Андрющенко Time
Андрющенко припустив, що це може бути формуванням підкріплення для сил окупантів нп Сумщині. Там ситуація для ворожого наступу складається не найкращим чином. З урахуванням посилення позицій України та послаблення росіян на Сумщині, це може бути спробою окупантів змінити ситуацію.
У складі переміщених сил дуже різні підрозділи, зокрема кавказці.
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