Окупанти масово перекидають техніку із Запорізького напрямку

На окупованій частині Запоріжжі зафіксували велике відведення російських сил. Припускають, що Росія прагне сформувати підкріплення для своїх сил на Сумщині.

Колони з російськими окупантами поик що покинули територію України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрющенко Time.

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Росіяни перекидають сили із Запорізького напрямку

За словами Петра Андрющенка, російські вантажівки з живою силою масово рушили до Маріуполя, а далі в Таганрог та Ростов.

На відео зафіксували 20 вантажівок з Росгвардією, а також мікроавтобуси "Газель" з російськими військовими.

Скоріш за все, у Таганрозі ці сили пересіли на залізницю.



Окупанти перекидають техніку із Запорізької області / Андрющенко Time

Андрющенко припустив, що це може бути формуванням підкріплення для сил окупантів нп Сумщині. Там ситуація для ворожого наступу складається не найкращим чином. З урахуванням посилення позицій України та послаблення росіян на Сумщині, це може бути спробою окупантів змінити ситуацію.

У складі переміщених сил дуже різні підрозділи, зокрема кавказці.

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