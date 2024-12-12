Хочуть підсилити наступ: окупанти перекидають техніку з Криму у Запорізьку область

Росіяни перекидають свою техніку з тимчасово окупованого Криму у Запорізьку область. Вони хочуть підсилити свої наступальні дії.

Окупанти перекидають військову техніку з Криму у Запорізьку область. Про це пише 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

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Помітили значну кількість техніки

Агенти руху "Атеш" зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки. Вона рухалася трасою на північ Криму.

Агенти припускають, що, ймовірно колона прямує у бік тимчасово окупованої Запорізької області, де росіяни ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.

У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включаючи танки, БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки,

– мовиться в повідомленні.

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Водночас там зазначили, що всю необхідну інформацію вже передали відповідним службам.