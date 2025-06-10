Росіяни перекидають в європейську частину Росії установки С-400 і РЛС, – ЦПД

Російські війська перекидають в європейську частину Росії установки С-400 та РЛС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка в ефірі телемарафону.

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Росіяни перекидають установки С-400 і РЛС

Окрім "Павутини", є втрати систем протиповітряної оборони С-400, які зросли у росіян з Далекого Сходу вони в європейську частину Росії перетягують пускові установки, а також РЛС,

– розповів Коваленко.

Керівник ЦПД РНБО додав, що прилітає по технологічних підприємствах навіть у Московській області і відповідно система ППО, яка вибудувана на Московщині, пропускає удари.

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Нагадаємо, нещодавно СБУ провела операцію зі знищення російської стратегічної авіації. В межах операції "Павутина" ворог втратив чимало своїх літаків.

Так, служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується ворожа авіація.

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, про що повідомляв Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.