Росія поза Росією: у NYT розповіли, як Дубай став військовою гаванню для росіян

Для багатьох успішних росіян Дубай став другим домом за минулий рік. На це звернули увагу журналісти, які розповіли, як мешканці країни-агресорки пересиджують війну за тисячі кілометрів.

Як зазначають журналісти, Дубай росіяни вибирають не випадково. Тут відсутні антиросійські настрої, від яких не сховатися в Європі. А ще тут відсутні ями та бездомні, яких той же Діма Тутков, власник рекламного агентства, бачив у Лос-Анджелесі. Але це не найголовніше.

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У Дубаї не страшна війна

"Дубай значно вільніший – у всіх планах. Ми незалежні від Росії. Це дуже важливо", – розповів Тутков.

Але чи не найважливіше те, що він, як і багато інших росіян, можуть пересидіти війну та не хвилюватися, що їх поженуть на фронт.

Журналісти підкреслюють, що для таких росіян Дубай став гаванню у воєнний час. Причому російська мова у місті лунає звідусіль. Олігархи продовжують безтурботно відпочивати, а ресторани з Москви та Петербурга змагаються, хто першим відкриє свій заклад. Той же Тутков, як і багато інших підприємців, керує з Дубаю своїм бізнесом у Росії, а також відкриває нові.



Росіяни відсиджуються в Дубаї під час війни / Фото NYT

Чому росіяни обирають Емірати

На це є низка причин. І всі вони дуже прагматичні. Передовсім мовиться про збереження прямого авіасполучення з Росією. А ще ОАЕ зайняли нейтральну позицію щодо війни, розв'язаної в Україні. Тож росіяни можуть не хвилюватися, адже на них не поллється хвиля ворожості, на яку вони бідкаються, коли перебувають в Європі.

"Навіщо робити бізнес там, де до тебе не ставляться дружньо? У Європі нас явно не хочуть бачити", – каже Тамара Бігаєва.

Ця росіянка нещодавно відкрила двоповерховий аванпост російської клініки краси. І її заклад успішно приймає постійних клієнтів. Власне, аполітичність Дубаю робить його настільки привабливим серед громадян країни-агресорки.



Російська індустрія краси успішно процвітає в ОАЕ / Фото NYT

Дубай – острівець безпеки

Протести в ОАЕ фактично заборонені, а свобода зібрань суворо обмежена. І це подобається росіянам, яких лякають антиросійські мітинги в Європі.

На цьому наголосив російський продавець нерухомості Анатолій Каменських. Він пишається, що за 2022 рік у Дубаї його команда продала нерухомості на 300 мільйонів доларів. Причому більшість покупців – громадяни Росії.

"Кожен намагається десь припаркувати свої активи", – зауважив він.

Журналісти зауважили, що багато російських багатіїв перебралися до ОАЕ та інших держав Близького Сходу не просто так. Вони обрали ті країни, які не приєдналися до санкцій Заходу проти Росії. Ось і все.

"Я в Дубаї, я розслабляюсь", – йдеться у тексті пісні № 1 в Росії за версією Apple Music. – "Так, я багатий, і я цього не приховую".



Росіяни активно скуповують нерухомість у Дубаї / Фото NYT

ОАЕ – головний пункт призначення з 24 лютого 2022 року

Журналісти видання також провели аналіз записів польотів, здійснених навесні минулого року. За наявними даними, ОАЕ стали головним пунктом призначення приватних літаків з країни-агресорки у перші тижні після повномасштабного вторгнення. Відтоді привабливість країни для росіян лише зросла.

Урядова статистика Росії свідчить, що у 2022 році до Еміратів здійснили 1,2 мільйона поїздок. Цікаво, що багато мандрівників вирішили осісти в ОАЕ. Крім того, дані дубайської брокерської компанії Betterhomes свідчать, що росіяни були ще й провідними покупцями нерухомості у Дубаї у 2022 році.

Цікаво, що до ОАЕ активно літають і російські чиновники зі своїми сім'ями. Правда, роблять вони це максимально приховано і це не дивно. Так, прокремлівська партія "Єдина Росія" виключила двох місцевих депутатів з Вологди. Причиною стали публікації у соцмережах, які свідчили про їхнє перебування в Дубаї. Зауважимо, що один із них відпочивав з донькою російського міністра оборони Ксенією Шойгу.

Санкції дозволили збагатитися

За словами того ж Туткова, його рекламне агентство прибуткове. Сприяють цьому компанії, які прийшли на російський ринок, щоб замінити ті, які його покинули. До прикладу, той же китайський Haier. Він прагне посісти позиції тих брендів, які на ринку домінували раніше.

Тутков також розповів, як скористався падінням курсу рубля. За його словами, він використав російські банки, які не потрапили під санкції, та перерахував частину прибутку рекламного агентства у Дубай.

Ми обмінювали на долари і переказували їх сюди. У доларах ми отримували колосальні надприбутки, розумієте? І всі цим займалися,

– хизується він.

До Росії бояться повертатися

Тутков розповів, що з сім'єю планував провести літо у Москві. Правда, оголошення у вересні часткової мобілізації його змусило змінити плани. Він не лише залишився у Дубаї, а й висловив сумніви, що взагалі повернеться до Росії.

Це колосальні ризики. Що, якщо ти не зможеш виїхати, або тебе заберуть в армію, або ще щось?,

– бідкається він.

Росіяни стикаються з певними проблемами в ОАЕ, але вони мізерні у порівнянні. Так, еміратські чиновники запевняють, що їхні банки дотримуються усіх правил, які стосуються санкцій, накладених США. І дійсно, емігранти з Росії бідкаються, що найскладніше відкрити рахунок у банку. Мовляв, іноді доводиться очікувати місяцями.



Російські зірки заробляють шалені гроші в ОАЕ / Фото NYT

Але нам слід розуміти, що це надто мала ціна за те, що вони відсиджуються у безпечному місці та зовсім не думають про війну. Дубай вони саме за це й обрали. Тут не лише цілий рік літо, а й відсутні згадки про так звану "спецоперацію", а також страхи бути відправленими на фронт.