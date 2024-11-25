Ворог несподівано здійснив висадку через річку Оскіл на Харківщині, – DeepState

Російські війська здійснили висадку на човнах через річку Оскіл, що на Харківщині. Сталося це південніше села Новомлинськ Куп'янського району.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState. Раніше в Генштабі ЗСУ також повідомили, що росіяни здійснили атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової.

Читайте також У ЗСУ пояснили, чому росіянам вдалося підійти близько до Куп’янська: чи є ризик його втрати

Окупанти перетнули річку Оскіл на Харківщині

В DeepState розповіли, що 24 листопада ворог здійснив "доволі неочікувану операцію" на Харківщині. Росіяни з селища Дворічне на човнах перепливли річку Оскіл та закріпилися на західному березі.

Це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад,

– пояснили аналітики.

За словами DeepState, такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню. Через це жителям Дворічанської та Куп'янської громад Харківщини нагадали про важливість про евакуації.

Де знаходиться Новомлинськ на Харківщині: показуємо на карті

До слова, вночі 25 листопада також стало відомо, що російські війська окупували села Катеринівка та Юріївка на Донеччині. До того ж ворог просунувся біля Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та Курахового.