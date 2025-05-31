Росіяни перетворюють Маріуполь на велику військову базу: що відбувається в місті

Росіяни стягують військових, техніку тощо до Маріуполя з Ростова. Місто перетворюється у велику військову базу.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни конкретно взялись за логістику на Маріупольському напрямку.

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Маріупольський порт

Андрющенко зазначив, що наприкінці травня росіяни розпочали модернізацію маріупольського порту. Зокрема, перший причал порту, який найскладніший для фіксації. Було зрозуміло, що росіяни рано чи пізно розпочнуть його переобладнання під військові цілі.

По місту вже кілька днів їздять військові тягачі з залізничними напіввагонами. До того ж у порту були помічені інженерні війська,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Залізниця до Маріуполя

За його словами, росіяни розпочали будівництво ще однієї залізничної гілки з Ростова безпосередньо до Маріуполя. Так вони уникають необхідності підніматись до Іловайського вузла, Донецька, а потім спускатись, тобто, питаннями логістики вони продовжують займатись, попри все.

"Дійсно, все це вкладається в нову політику, що розпочалась на початку травня. Росіяни переміщають свою тотальні військові ресурси з Ростовської області в Маріупольський район, у Маріупольсько-Бердянську агломерацію", – наголосив Андрющенко.

Він додав, що логістичні маніпуляції покликані задовольнити саме військові потреби. Усю військову інфраструктуру, зокрема, з полігонів вони переміщають у Маріуполь.