Мисливець за дронами по-російськи: окупанти знайшли застосування для Мі-28

За 40 років свого безглуздого існування дефективним виродкам Мі-28 таки знайшли застосування.

40 років росіяни намагалися зробити ударний гелікоптер, але нічого не вийшло

Тепер ударний вертоліт, який виявився абсолютно не потрібним в умовах реальної, повномасштабної війни, полюватиме на... БпЛА!

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У російських військах будуть створені спеціальні гелікоптерні підрозділи мисливців на БпЛА, які комплектуватимуться Мі-28Н.

Таким чином російське командування вирішує проблему нальотів невідомих дронів-камікадзе і проблему сотні залізяк по 18 мільйонів доларів кожна.

Що найсмішніше, на таку думку російське командування підштовхнуло застосування Мі-28Н проти дрона в Орловській області, де гелікоптер з 30-міліметрової 2А42 намагався дюжиною пристрілок потрапити по дрону UJ-22 Airborne, а так само випадок коли Мі-28Н відігнав дрон від узбережжя окупованого Криму. Увага – просто відігнав!

Отож 40 років із Мі-28 намагалися зробити зрозумілий ударний гелікоптер, який би міг так-сяк, але застосовуватися в бойових діях, а не тільки вбивати зір екіпажу. Росіяни навіть намагалися африканським країнам його злити за безкоштовно, але... Мисливець за дронами й те з дуже сумнівним коефіцієнтом корисної дії.