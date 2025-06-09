Це незвично, – Андрющенко про напрям перекидання техніки росіян з Донецька

Окупанти перевозять артилерійські установки та іншу техніку з Донецька. Це може свідчити про те, що вони готуються до активізації наступів в двох областях.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що мовиться і про Південь, і про Північ України. На окупованих територіях ворог згодом може посилити контроль населення та чистки.

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2 напрямки, куди росіяни перекидають техніку

За словами керівника Центру вивчення окупації, окупанти перевозять нові 5 САУ (самохідна артилерійська установка), танки різних модифікацій та особовий склад з Донецька. Вони їхали з боку Волновахи, зафіксували їх біля села Кременівка.

Це незвично. Це до 10 кілометрів до кордону з Маріуполем по трасі Маріуполь – Донецьк. Далі вони поїхали через Нікольський у Запорізьку область. Залишається питання, на який саме напрямок – Розівку чи Пологи,

– пояснив він.

Крім того, Андрющенко зазначив, що росіяни перевозили велику кількість САУ у складі колон з Запорізького напрямку до Таганрогу, де їх далі могли вантажити на потяги. Ймовірно, артилерійські установки можуть опинитись на Сумщині.

Це свідчить про те, що, потенційно, Сумська та Запорізька області можуть стати пріоритетними для ворога. Там він потроху активізує бойові дії.

Ситуація на Запоріжжі та Сумщині: дивіться на карті

"Ймовірно, першою ділянкою для наступу росіян будуть Пологи у напрямку Новопавлівського виступу. Тому вони підтягують ресурси. Однак Сили оборони досить їм заважають – цього тижня вони наповнили російські шпиталі аж до Маріуполя, скрізь є поранені у Бердянську, Пологах та Розівці", – сказав він.

Керівник Центру вивчення окупації додав, що зараз побільшало росгвардійців на Маріупольському комбінаті імені Ілліча для посилення підготовки до наступу і самого наступу. Згодом ворог буде посилювати контроль міст та блокпостів, щоб убезпечити для себе процес перекидання ресурсів. Не виключено, що окупанти будуть частіше проводити чистки та репресії серед населення.

До речі, заступник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що до кінця 2026 року Росія планує захопити всю Лівобережну Україну та відрізати країну від Чорного моря. В Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти не досягнуть своїх цілей через значні втрати протягом трьох останніх років війни.