У Росії знову з'являться міста Ленінград та Сталінград: як окупанти дуріють напередодні 9 травня

Країна-агресорка повним ходом готується до святкування 80-річчя з Дня перемоги. Для росіян – це зайвий привід побряцкати зброєю, пообніматися з іноземними лідерами та поностальгувати за СРСР.

Так, у Росії вирішили повернути містам – Санкт-Петербургу та Волгограду – колишні назви, а саме Ленінград і Сталінград відповідно, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог робить усе, що може, – командир спрогнозував, чи матиме Путін успіхи до 9 травня

Що вигадали окупанти

Зазначається, що ця акція буде тимчасовою. Міста перейменують лише на три дні – з 8 по 10 травня.

Авіаційний диспетчер замість свого звичайного позивного "Петербург-підхід" або "Петербург-контроль" говоритиме під час першого зв’язку «Ленінград-підхід" або "Ленінград-контроль". Те ж стосується контактів пілотів із диспетчерами.

Аналогічне відбуватимуться і у Волгограді, який на певний час поверне собі ім'я Сталіна.

Нагадаємо, що до Москви на 9 травня планують приїхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич, глава південноамериканської країни Луїс Інасіу Лула да Сілва та лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Довідка: В Україні з 2016 року 9 травня не святкується, як День перемоги. В Україні 8 травня відзначається, як День пам'яті та примирення, перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за європейською традицією.