Нові методи чи застарілі прийоми? Росіяни переходять у наступ

Те, що в росіян знайшлись ресурси для переходу в наступ одразу на кількох ділянках фронту, не означає, що ворог має достатні ресурси саме для досягнення своїх цілей. Однак це й не означає, що нашим військам буде просто відбивати ворожі атаки на усіх ділянках фронту.

Росіяни хочуть створити ефект раптовості

Для спроби нових атак росіяни можуть взагалі використовувати методи та прийоми, які, здавалося б, взагалі застаріли у минулому сторіччі. Щоб відбити й такі атаки, все одно будуть потрібні винахідливість та зусилля наших воїнів.

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Наприклад, в зоні відповідальності однієї з наших бригад на Сході одна зі штурмових груп росіян 11 жовтня взагалі пішла в атаку на мотоциклах, наче ХАМАС. Ця група була утилізована нашими захисниками, але сам факт проведення такого штурму був показовим.

Авдіївський напрямок. Як випливає із повідомлень представників Генштабу ЗСУ, тут для спроби оточення міста росіяни насправді зосередили навіть не три батальйони, а три бригади своїх військ, тобто значно більше сил.

Окремо важливо в цьому випадку, що тут в атаку пішли частини 8-ї армії збройних сил Росії, які до повномасштабного вторгнення взагалі розміщувались в районі Санкт-Петербурга.

Тут одразу виникає питання, чи ця армія і так перебувала на наших тимчасово окупованих територіях, чи ж росіяни змогли це з'єднання приховано перекинути для нових атак на фронті, щоб створити ефект раптовості.

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Російське командування самовпевнене на деяких ділянках фронту

На Бахмутському напрямку наші війська зберігають наступальний потенціал. Щоб цей потенціал розмити, росіяни й починають свої активні наступальні дії на Сході України. Тим більш, якщо виходити з офіційних зведень Генштабу, то Росія аж ніяк не відмовилась від мети повної окупації Донецької та Луганської областей. Ба більше, можливо, саме це і є головною метою ворога саме зараз.

Куп'янський та Лиманський напрямки. Незалежно від того, як далі розвиватиметься ситуація, будь-які зусилля ворога будуть продиктовані прагненням максимально просунутись в напрямку на Куп'янськ та Ізюм. Росіяни хочуть забезпечити собі фланг на півночі при спробі великого наступу на Сході.

На Маріїнському та Вугледарському напрямках росіяни мають достатньо ресурсів, щоб і тут не знижувати натиск на позиції наших захисників. Тим більш, що ці точки важливі окупантам для досягнення їх мети з повної окупації Донецької області.

Південь загалом. Очевидно, що тепер тут головною метою наших військ буде зберігати можливість просування вглиб оборони ворога за будь-яких умов. Метою росіян відповідно – за будь-яку ціну заблокувати рух наших підрозділів вперед і заодно зрізати фланги та створити загрозу оточення.

Те, що у випадку з Авдіївкою росіяни повернулися до формату наступальних дій саме з використанням класичних батальйонно-тактичних груп – специфічна історія. А все тому, що вони наче ж як відмовились від цього після невдач лютого – березня 2022 року. Це демонструє рівень поточної самовпевненості командування армії Росії щонайменше на окремих ділянках фронту, але ж не гарантує росіянам бажаного успіху.

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Так, спроба мотоциклетного штурму зі сторони росіян виглядає дуже архаїчно. Подумки вона може відсилати до кавалерії та методичок часів умовного Ворошилова. Але справедливості заради навіть так звана "доктрина Герасимова", як і інші напрацювання начальника генштабу збройних сил Росії – це насправді лише бліда тінь того, що цілком конкретний маршал Тухачєвскій прописував ще у далеких 1930-х роках.