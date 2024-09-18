ЗСУ відрізали ворога від логістики біля Липців: росіяни перейшли в оборону, – ОТУВ Харків

Сили оборони зміцнили позиції в районі Липців Харківської області. Окупанти були вимушені перейти в оборону та залишилися без логістичних постачань.

Наразі найскладніша ситуація в Харківській області зберігається у Вовчанську. Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУВ Харків Віталій Саранцев, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ не заходили на агрегатний завод у Вовчанську: що кажуть в ОТУ "Харків" про звіт ISW

Яка ситуація в районі Липців

Саранцев повідомив, що в районі Липці-Глибоке спостерігається певне затишшя з боку ворога, але це не означає, що він відмовився від своїх планів. Російські війська укріплюють позиції, проводять фортифікаційні роботи, залучають додаткові сили та намагаються налагодити логістичне забезпечення.

Втім, на цьому напрямку у ворога виникають складнощі, оскільки українські сили активізували свою діяльність, що ускладнило логістичне забезпечення передових позицій противника.

За словами Саранцева, у районі Липців противник зосередив піхотні підрозділи для штурмових і наступальних операцій.

Він також підтвердив випадки отруєнь серед окупантів через проблеми з логістикою.

"Протягом кількох днів особовий склад противника, який перебуває на передових позиціях, не отримує ні провіанту, ні води. Через що змушений переходити на "підножний корм". Вони вимушені пити воду з струмків або з колодязів", – розповів речник.