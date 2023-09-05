Окупанти розстріляли своїх товаришів під дією наркотиків, – перехоплення ГУР

З’явилось нове перехоплення розмови окупанта, який розповів, як обстріляв своїх же товаришів. Також він поскаржився на величезні втрати так званої "другої армії світу".

Водночас російський терорист вважає, що нібито для "перемоги" у війні їхній армії треба мобілізувати ще 600 тисяч чоловіків. Однак це лише фантазії окупанта.

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Окупанти вбивають своїх же товаришів

В оприлюдненій розмові можна почути зізнання окупанта, який обстріляв своїх же товаришів з кулемета. Це сталося після вживання наркотиків.

Ну ми, як курнули тут трошки, нах*й, з бази вдвох, нах*й. У нас там "беха" спалахнула, БК зірвався, х*лі. Ми обидва ніх*я, як дали з кулемета по своїх же,

– сказав загарбник.

Також він поскаржився на великі втрати у російській армії.

"Народу, бачиш, не вистачає, підбивають, *бать, х*лі, "300-тих" дох*я, *бать", – наголосив російський солдат.

За словами окупанта, 3 тисячі солдатів, які приїхали з Бурятії, було знищено. Він вважає, що для "перемоги" так званій "другій армії світу" треба мобілізувати ще 600 тисяч росіян.

Хтось каже, нах*й, скільки він сказав, нах*й, людей 600 тисяч треба набрати? Уяви, 600 тисяч – це взагалі дох*я. Тут 3 тисячі в Бурятії почистили, всіх зачистили,

– додав терорист.

Перехоплення розмови російського окупанта: дивіться відео

Окупанти визнали, що страчують українських полонених після допитів

Нагадаємо, що раніше у перехопленій розмові окупант визнав, що росіяни вбивають українських військовополонених. Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло. СБУ вже встановила особу загарбника, який розповів про звірства.

Окупант у подробицях розповів, як перерізав людині горло. І уточнив, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.