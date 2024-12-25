Всього 7 кілометрів лишилося росіянам до Дніпропетровської області, – DeepState

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни просуваються, їм залишились лічені кілометри до рубежів Дніпропетровської області.

Росіяни впритул підійшли до Дніпропетровської області. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Ворог просувається

Росіянам залишилось 7 кілометрів до виходу на Дніпропетровщину. Вони можуть вийти на рубіж Дніпропетровської області з Покровського напрямку, а саме з Успенівки.

Цікаво! Україна 25 грудня відзначає Різдво, а символом цього свята стала пісня "Щедрик", мелодію до якої створив Микола Леонтович. Одну із версій мелодії він написав у Покровську, який зараз є прифронтовим.

Росіяни підійшли до Дніпропетровщини: дивіться карту

Ситуація на фронті залишається складною. Ворог зосередив свої зусилля на захопленні Донецької області. Крім цього, активні бої тривають одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема, була інформація про оточення української армії у районі Макарівки на Времівському напрямку, однак її спростували.