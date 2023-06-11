Після теракту на Каховській ГЕС Росія підірвала ще одну дамбу: в ЗСУ розповіли про наслідки
Країна-терорист після теракту на Каховській ГЕС не зупиняється і продовжує руйнувати дамби. Тепер же ворог підірвав дамбу в Запорізькій області.
Про це в етері телемарафону заявив речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Мова йде про дамбу на річці Мокрі Яли.
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Якими будуть наслідки російського теракту
Росіяни підірвали дамбу поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області – на межі з Донецькою областю. Вочевидь, ворог намагається зробити все, аби зупинити наступ українських військ. Підрив дамби призвів до затоплень.
Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли,
– заявив Шершень.
Водночас речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій ЗСУ це жодним чином не вплине.
Чи будуть такі ж наслідки, як після теракту на Каховській ГЕС
Унаслідок руйнування дамби будуть підтоплення населених пунктів на березі річки Мокрі Яли, проте такої катастрофи, як на Херсонщині, ймовірно, не буде, оскільки об'єм водосховища в рази менший. Та такі дії можуть залишити людей без водопостачання.
Росіяни вкотре вчинили воєнний злочин, зруйнувавши дамбу.
Росіяни бояться українського наступу
Українські війська на низці напрямків перейшли до наступальних дій, а росіяни, відповідно, до оборонних, зокрема, мова йде про Таврійський напрямок.
Уже є перші успіхи – 11 червня стало відомо про звільнення населених пунктів Благодатне та Нескучне Донецької області на межі з Запорізькою областю.
Благодатне звільнили бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, а про звільнення Нескучного повідомили бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї бригади сил ТрО.
Бої тривають. Наші воїни роблять усе для того, аби вибити окупантів з української землі.