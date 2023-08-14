Уночі в Азовському морі кружляв ворожий Ту-22М3: у Повітряних силах повідомили, чи були пуски

Росія для атак по Україні використовує не лише надводні та підводні ракетоносії. Вона ще й б'є з тактичної та стратегічної авіації. Зокрема, літаків Ту-22М3.

Ближче до півночі 14 серпня стало відомо про фіксування в акваторії Азовського моря Ту-22М3. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ розповів, чи були тоді пуски ракет, передає 24 Канал.

Читайте також Атакували "Шахедами" та "Калібрами": все, що відомо про комбіновану атаку Одеси у ніч 14 серпня

Загроза зберігається

Літак був в акваторії наших морів, які на Півдні. Пусків не було, але все ж таки залишається загроза і там. Тому, що ті літаки базуються на півночі від України. Аеродром Шайковка і Моздок. Перебазовані туди,

– зазначив він.

За словами Юрія Ігната, звідти зберігається загроза застосування ракет типу Х-22. Тим часом о 10:05 Повітряні сили зазначили, що в акваторії Чорного моря виявили, ймовірно, Ту-22М3. Якщо це підтвердиться, у південних областях оголосять повітряну тривогу, щоб вберегти людей від загрози.

Попри те, що пусків з Ту-22М3 не було, росіяни атакували Одещину крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Зафіксували відразу кілька хвиль обстрілів.

Росіяни випустили кілька десятків цілей

За наявними даними, ворог цієї ночі випустив 15 "Шахедів" і 8 крилатих ракет "Калібр". Дрони-камікадзе росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарська), а крилаті ракети – з ворожого фрегата у районі Ялти, з акваторії Чорного моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття,

– кажуть у Повітряних силах.

Попри те, що всі повітряні цілі збили, пошкоджень і постраждалих уникнути не вдалося. Уламки падали у місті, внаслідок чого спалахнуло кілька масштабних пожеж. Зокрема, у гіпермаркеті, в якому поранень зазнали троє співробітників.

Наостанок зауважимо, що зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ близько 05:00 успішно виконав свою роботу. Йому вдалося збити на Бахмутському напрямку ворожий вертоліт Ка-52.