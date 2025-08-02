В акваторії Чорного моря перебуває бомбардувальник Ту-22м3: є загроза пусків ракет Х-22
Російські окупанти, ймовірно, готують черговий обстріл України. Відомо, що в акваторії Чорного моря наразі Ту-22м3.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про загрозу?
Увечері 2 серпня стало відомо, що в акваторії Чорного моря перебуває стратегічний бомбардувальник ворога Ту-22м3. Є загроза пусків надзвукових ракет Х-22.
Невдовзі після цього захисники повідомили про російську ракету напрямком на Миколаїв. Місцеві жителі повідомили про вибух, що пролунав у місті.
Місцеві ЗМІ розповіли про перебої зі світлом у Миколаєві та Херсоні після ворожої ракетної атаки. Пізніше монітори вказали, що борт Ту повертається на аеродром базування.
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Водночас ворог обстрілював Україну ударними безпілотниками. Зокрема, росіяни атакували Сумську область БпЛА. Також відомо про кілька дронів у напрямку міста Конотоп.