Російські окупанти, ймовірно, готують черговий обстріл України. Відомо, що в акваторії Чорного моря наразі Ту-22м3.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про загрозу?

Увечері 2 серпня стало відомо, що в акваторії Чорного моря перебуває стратегічний бомбардувальник ворога Ту-22м3. Є загроза пусків надзвукових ракет Х-22.

Невдовзі після цього захисники повідомили про російську ракету напрямком на Миколаїв. Місцеві жителі повідомили про вибух, що пролунав у місті.

Місцеві ЗМІ розповіли про перебої зі світлом у Миколаєві та Херсоні після ворожої ракетної атаки. Пізніше монітори вказали, що борт Ту повертається на аеродром базування.

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Водночас ворог обстрілював Україну ударними безпілотниками. Зокрема, росіяни атакували Сумську область БпЛА. Також відомо про кілька дронів у напрямку міста Конотоп.