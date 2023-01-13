Після поцуплених унітазів: росіяни підробили український туалетний папір

Російські загарбники пробили чергове дно. Після поцуплених в українців унітазів загарбники вирішили не зупинятися та підробили наш туалетний папір.

Так, росіяни випустили туалетний папір в майже ідентичній обгортці, як український "Обухів". Відповідні фото активно поширюють та обговорюють у соцмережах.

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Як окупанти підробили туалетний папір

Придумати свою назву окупанти, звичайно ж, не змогли. Тож росіяни просто написали на обгортці "Не Обухов", "Обуков" та "Обухоф".

Як відреагували українці

Зауважимо, що ця новина викликала шквал емоцій в українському суспільстві. Зокрема, Людмила Давиденко зауважила, що, мабуть, у росіян скінчилися лопухи. Тим часом журналіст Павло Бондаренко підкреслив, що "русскій мір" крав усе. Зокрема, балалайка – це татарська домра, матрьошка – японська лялька фукурума, а "російська гармонь" насправді німецька.

До речі, навіть перший радянський стратегічний бомбардувальник Ту-4 – це знаменитий американський Boeing B-29 Superfortress, який скопіювали, розібравши до гвинтика. Для своєї брехні в росіян є термін "зворотна розробка".

"Ось вам туалетний папір, який випускають на Росії. Нічого не нагадує? Словом, злодії і у великому, і у дрібному. І так століттями", – підкреслив Бондаренко.



У Росії підробили український туалетний папір / Фото з соцмереж



Зауважимо, що від початку повномасштабної війни окупанти вже вкрали в Українців дуже багато всього. Зокрема, унітази, пральні машинки, мікрохвильовки, навушники, камери відеоспостереження та навіть жіночу білизну.