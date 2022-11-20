"Упродовж місяця росіяни приймуть рішення вийти з материкової України": прогноз експерта на зиму

Є висока ймовірність, що окупанти відступатимуть з материкової частини України вже упродовж місяця – півтора. Вони не готові воювати взимку.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, все може початися із Запорізького напрямку, де у Збройних Сил нібито вже готова можливість завдати потужний удар з будь-якої точки.

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Це може бути контрнаступ з Оріхова на Мелітополь, з Гуляйполя на Бердянськ чи з-під Вугледара на Маріуполь. Коли вдасться розсікти угруповання окупантів на будь-якому з цих напрямків, піде подальше відтискання росіян на схід та захід.

Світан підкреслив, що ЗСУ дуже добре себе почувають взимку. Важливо тільки, щоб земля була підмороженою, що полегшує рух техніки

Окупанти не готувалися зимувати на материковій частині України

Такий сміливий прогноз Світан підтверджує тим, що окупанти практично не готувалися до зими на материковій частині України. Це стосується і Донбасу, де загарбники досі не вийшли на важливий водовід поблизу Бахмута. Через це територія від Донецька до Маріуполя перебуває без води.

Звісно, росіяни готували певні укріплення на окупованих територій. Однак Світан підкреслює, що ці споруди є в певному сенсі бутафорськими. Вони призначені для ар'єргарду, який прикриватиме відступ основних сил загарбників. Серйозні оборонні заходи відбуваються лише в Криму.

Думаю, упродовж місяця – півтора вони вирішать йти з материкової частини України. Крим поки вони не планують здавати, а з материкової частини будуть йти. Включно з Донецькою та Луганською областями. Є майже 100-відсоткова ймовірність цього,

– вважає Світан.

Попри такий ймовірний відступ, бойові дії можуть не завершитися. Окупанти відійдуть на територію Росії, а вздовж кордону Україна будуватиме укріплення, щоб стримувати росіян від можливого повторного наступу.

Світан вважає, що окупанти відступлять з материкової частини України упродовж місяця – півтора: дивіться відео

Додамо, російські окупаційні війська проходять через потужну демілітаризацію в Україні. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували аж 84 210 загарбників. А упродовж минулої доби на "концерт до Кобзона" відправилися ще 330 окупантів.

Крім того, ЗСУ вже знищили 2886 ворожих танків, 5817 бойових броньованих машин, 1868 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів ППО, 278 літаків, 261 гелікоптер тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.