росіяни пішли на відчайдушний крок у білорусі: що це означає для України

Згідно з домовленостями росії та республікою білорусь, з території білорусі розпочато вивезення боєприпасів у 1061-й ЦМТЗ Південного військового округу.

Загалом, до кінця серпня, заплановано вивезення 12 тисяч тонн боєприпасів. З цього можна зробити два позитивні та один негативний висновок.

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Проблеми росії

Позитивні – це те, що у росії проблема з логістикою щодо своєчасної доставки боєкомплектів у потрібній кількості в зону бойових дій настільки гостра, що вона використовує для забезпечення російських окупаційних військ ресурс білорусі.

Крім того, це не єдиний факт вивезення з республіки білорусі зі складів білоруської армії техніки та боєприпасів. А чи відбуватиметься таке дійство в країні, яка готується до вторгнення до сусідньої країни?

лукашенко не наважиться на пряме вторгнення в Україну / Фото Getty Images

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Тобто, це ще один привід сумніватися у вторгненні в Україну білоруської армії, яка за нинішніх умов вже перетворилася ще й на ресурсну базу для підживлення збройних сил росії.

Негативний момент, звичайно ж, у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів у РОВ поки що не буде. А ось із доставкою їх передовим підрозділам – зовсім інше питання.

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