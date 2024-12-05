Ворог готується форсувати Дніпро на човнах: військовий оцінив загрозу для Херсона

Росія готує наступ на Херсон і має намір застосувати 300 човнів для перетину річки Дніпро, щоб просунутися до західного берега міста. Цей наступ може виявитися для противника аналогічним тому, який він готував на Харківщині.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник, наголосивши, що шанс просунутися у ворога є завжди, навіть якщо річку перепливуть 10 окупантів і окопаються на 100 метрах. Питання в тому, чи зможуть вони там закріпитися.

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Скільки солдатів може переміститись на 300 човнах

Військовослужбовець вважає, що у ворога наразі немає достатньо сил для того, аби просунутися і закріпитися.

Що таке 300 човнів? Це однозначно невеликі човни: гумові, моторні, перероблені з рибацьких. Тому ними можуть перемістити максимум 2 роти, сили підтримки, бойовий комплект, їжу,

– озвучив Мельник.

Готовість ЗСУ дати відсіч противнику

Зі слів старшого лейтенанта, варто враховувати, що декілька років тому українці збудували на цій місцевості систему оборони, там базуються постійні підрозділи, перебувають командири, які володіють ситуацією.

"Наскільки мені відомо, там достатня кількість мінометів, артилерії, інших засобів. Там розміщені, можливо, не найбільш боєздатні підрозділи (колишня ТрО), бо морпіхів перемістили на Курщину та інші складні напрямки, однак там достатньо сил, щоб протидіяти угрупованню російських військ, яке може бути переправлене човнами", – вважає Мельник.

Військовослужбовець запевнив, що навіть якби росіяни спробували розгорнути понтони, хоча в них немає для цього достатньої їхньої кількості, в ЗСУ є артилерія, аби цьому завадити.

Це як наступ на Харківщину. Чи був цей наступ? Так. Чи досяг ворог стратегічного, чи хоча б тактичного успіху? Ні. В ситуації з наступом на Херсон може бути аналогічно. Чи можуть росіяни ризикнути? Звісно,

– зауважив Мельник.

Однак, на думку старшого лейтенанта, така ідея російського командування виявиться провальною.